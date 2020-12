Vicenda Eas, il Tar dà ragione al Comune di Erice. La Regione costretta ad intervenire

30/12/2020 17:00:00

Sulla vicenda dell'Eas, il Tar dà ragione al Comune di Erice. Ora la Regione dovrà farsi carico degli impianti gestiti dall'Ente pubblico.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale una parte della legge regionale sulla gestione del servizio idrico, adesso anche il TAR dà ragione al Comune di Erice, dichiarando illegittima la nomina del commissario ad acta e tutti gli atti da lui emanati che prevedevano il passaggio delle reti e degli impianti dall’Eas in liquidazione, gestore storico del servizio idrico, al Comune.

Una sentenza storica che attribuisce tutte le responsabilità della mancata gestione efficiente alla Regione Siciliana che, come dice il Tar, “dovrà farsi carico del problema della gestione del servizio idrico nei comuni in cui operava l’EAS, che potrà risolvere adottando la soluzione ritenuta più congrua con l’unico limite derivante dal fatto che, giova ribadirlo, non può trasferire reti e impianti agli enti locali”.

“Dopo anni di disagio da parte dei cittadini, in cui il Comune di Erice ha dovuto mettere pezze alla gestione fallimentare dell’EAS, spendendo milioni di euro pur di assicurare acqua alle utenze, finalmente il Tribunale obbliga la Regione Siciliana a prendersi le sue responsabilità", afferma la sindaca Daniela Toscano.

Il mercato del contadino anticipato a lunedì 4 gennaio. Il Sindaco Daniela Toscano, con una propria ordinanza ha accolto la richiesta della Feder.Agri – sede provinciale di Trapani e la proposta dell'assessore Paolo Genco, disponendo l'anticipazione dell'attività del Mercato del contadino di viale della Provincia alla giornata di lunedì 4 gennaio. Ciò consentirà sia agli operatori che ai clienti consumatori una migliore gestione/fruizione dell'attività mercatale. L'apertura del mercato, infatti, era originariamente prevista per mercoledì 6 gennaio 2021. L'ordinanza è limitata alla giornata del 4 gennaio 2021 e non sono state apportate ulteriori modifiche al calendario di apertura.

Concessioni di aree per il commercio - Il Comune di Erice ha pubblicato sul sito istituzionale l'Avviso Pubblico per l'Avvio dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020.

L'avviso è rivolto a tutti i soggetti titolari delle aziende intestatarie delle concessioni, a prescindere della forma giuridica, sia che la conducano direttamente sia che l’abbiano conferita in gestione temporanea, esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche nei territori dei Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, che lo Sportello Unico Attività Produttive dell’UCEE ha avviato d’ufficio i procedimenti amministrativi finalizzati al rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, riguardanti mercati, fiere e posteggi isolati, anche stagionali, ivi inclusi quelle destinate allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012. Sul sito del Comune si può scaricare l' avviso e il Modello A da presentare entro il 15 marzo 2021 (Comunicazione per la rilevazione ed aggiornamento della banca dati dei titolari delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il rinnovo delle relative concessioni).