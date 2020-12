Addio all'app per pagare le strisce blu a Marsala? Utenti allarmati 

31/12/2020 12:49:00

Dopo la casa dell'acqua di Piazza del Popolo, il tentativo (non riuscito) con la pista ciclabile dello Stagnone, l'annullamento del concorso per i dirigenti, il nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, continua con l'opera di smantellamento delle iniziative della precedente amministrazione?

La domanda è legittima, perché in queste ore molti marsalesi hanno ricevuto un messaggio da parte di MyCicero: è l'azienda che cura l'app che permette di poter pagare il servizio delle strisce blu con il cellulare, con un comodo servizio di ricarica, e con il pagamento dei minuti effettivi di sosta. Una volta avremmo parlato di servizio innovativo, in realtà è ormai uno standard in molte città italiane.

Solo che a Marsala il servizio è sospeso. Lo ha comunicato l'azienda agli utenti tramite un messaggio: "A partire dal 1° gennaio il servizio di pagamento del parcheggio attraverso l’app myCicero nel Comune di Marsala sarà temporaneamente sospeso. La decisione dell’Amministrazione è dovuta alla necessità di un rinnovo dell'accordo, che siamo fiduciosi possa essere stipulato in tempi brevi per poter riprendere al più presto il servizio".

Speriamo che la sospensione sia solo temporanea.