Marsala, il Sindaco Grillo adesso si regala anche un portavoce. Costa 30mila euro

31/12/2020 17:41:00

Spese di fine anno per il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Dopo i primi consulenti, e i dirigenti a chiamata, arriva anche un portavoce, una figura destinata ad esautorare l'ufficio stampa del Comune di Marsala (il più completo e il più preparato tra i Comuni del territorio, con ben due giornalisti), a quanto pare da Grillo non ritenuto sufficente.

La persona individuata è Renato Polizzi. Fresco di laurea, Polizzi, è tra i soci del free press Marsala C'è e del sito Itaca Notizie e molto vicino al Sindaco Grillo, tanto che di questo accordo si vociferava già in campagna elettorale. E qui c'è un conflitto di interesse da risolvere, perchè, per legge, "il portavoce non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche".

Polizzi, che non è nè giornalista, nè comunicatore, è ritenuto dal Sindaco Grillo avere "l’esperienza nel campo della comunicazione ed editoriale" e la "conoscenza, del tessuto economico, sociale e politico della città”.

Il portavoce costerà alle pubbliche casse 30.000 euro per un anno, da Gennaio a Dicembre 2021, come si evince dalla determina di oggi, 31 Dicembre.

Il curriculum del portavoce, tuttavia, non è stato pubblicato, nonostante anche questo sia previsto dalla legge.

