Istituzioni

» Dai Comuni
28/02/2026 09:00:00

Mazara: finanziamento da 150 mila euro per arredi e attrezzature del mercato ittico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/mazara-finanziamento-da-150-mila-euro-per-arredi-e-attrezzature-del-mercato-ittico-450.jpg

Nuovo passo avanti per il mercato ittico di piazza dello Scalo a Mazara del Vallo. La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la fornitura di arredi e attrezzature di lavoro: in arrivo un finanziamento di 150 mila euro dal Gal Pesca Trapanese.

 

Con delibera dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci ha dato il via libera alla dotazione necessaria per rendere operativa la struttura in fase di completamento nella piazzetta dello Scalo.

 

Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 230 mila euro recentemente confermati dall’Assessorato regionale allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea per il completamento dell’opera. Il mercato ittico è stato ristrutturato e ammodernato con un investimento complessivo di circa un milione di euro, risorse ottenute nell’ambito della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” del FEAMP 2014-2020, fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, con finanziamento del Ministero dell’Agricoltura.

 

L’obiettivo, come già annunciato dal sindaco Quinci, è far entrare a regime entro l’anno le attività del mercato. Dopo il completamento della struttura e il montaggio di arredi e attrezzature, sarà pubblicato un bando per l’attivazione della vendita al dettaglio, all’ingrosso e per la sala aste. L’intenzione è concentrare la commercializzazione del pescato in un’unica struttura moderna e organizzata, garantendo spazi adeguati agli operatori e regole certe.

 

Un passaggio strategico per Mazara, città a forte vocazione marinara e con una delle flotte pescherecce più importanti del Mediterraneo. La riorganizzazione del mercato ittico punta infatti a rafforzare la filiera locale e a dare maggiore trasparenza alle operazioni di vendita.

Una volta avviato il nuovo mercato e la sala aste, l’amministrazione prevede la rimozione dell’attuale gazebo prefabbricato che oggi ospita il mercato al minuto al centro della piazzetta. Le attività saranno concentrate nel nuovo edificio.

 

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del waterfront e dell’area di piazza dello Scalo: nel piano delle opere pubbliche sono previste opere di rigenerazione urbana finanziate con fondi Fua per circa 3 milioni e 700 mila euro. L’obiettivo è restituire alla città uno dei suoi spazi simbolo, collegando sviluppo economico e riqualificazione urbana.

 









