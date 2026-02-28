Mazara, prorogato per un anno il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

28/02/2026 00:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo proroga ancora il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In attesa della gara d’ambito, il raggruppamento temporaneo d’imprese formato da Multiecoplast srl ed Eco Burgus srl continuerà a gestire il servizio per un altro anno. La decisione è contenuta nella determinazione n. 393 del 25 febbraio 2026, firmata dal dirigente del II Settore comunale. Si tratta di una proroga tecnica del servizio quinquennale che comprende raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e igiene pubblica sull’intero territorio cittadino.

Dal Comune spiegano che il provvedimento si è reso necessario per garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara d’ambito per l’individuazione del nuovo gestore. La gara è in capo alla SRR Trapani Provincia Sud, secondo quanto previsto dalla normativa regionale sulla gestione integrata dei rifiuti.

La proroga, seconda dopo una precedente estensione di nove mesi, scatterà dal 1° marzo 2026 e avrà una durata massima di dodici mesi. È prevista comunque la cessazione anticipata nel caso in cui la nuova gara venga completata prima della scadenza. Il servizio proseguirà alle stesse condizioni contrattuali attuali: 6 milioni 144 mila 072,91 euro, importo determinato dal ribasso del 4,95% offerto in sede di gara. A partire da giugno 2026 sono previsti adeguamenti Istat per 242 mila 515,83 euro.

A queste somme si aggiungono ulteriori oneri: indennità chilometriche per il trasporto, spese tecnico-professionali per circa 53 mila euro e Iva per oltre 600 mila euro. Il costo complessivo dell’operazione si avvicina così ai 7 milioni di euro.

L’amministrazione comunale evidenzia di avere già avviato le attività tecniche e amministrative necessarie per la nuova gara, collaborando con la SRR alla definizione del progetto e degli atti. La proroga viene definita una misura temporanea per evitare interruzioni nel servizio di igiene urbana e garantire la tutela della salute pubblica, in una fase delicata per la gestione dei rifiuti in città.



