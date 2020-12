Marsala, la giunta Grillo esonera gli esercenti dal pagamento della Tosap fino al 31 marzo

31/12/2020 13:00:00

L’Amministrazione Grillo ha esitato favorevolmente l’atto deliberativo che concede alle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni e/o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione di suolo pubblico antistanti le loro attività di esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, ovvero la Tosap, fino al prossimo 31 marzo.

“Si tratta – fanno presente il Sindaco Grillo e l’Assessore Alagna – di un provvedimento che intende dare una mano d’aiuto ai titolari o gestori di pubblici esercizi che stanno attraversando un periodo di grande criticità economica a causa dell’epidemia di Coronavirus che li vede spesso costretti a chiudere i battenti delle loro attività o a farlo prima dei tradizionali orari in ossequio alle norme di legge che via via si succedono in questi mesi”.

Nel provvedimento adottato dall’Amministrazione Grillo viene anche fatto presente che le imprese di pubblico esercizio per la posa in opera delle loro strutture mobili e temporanee (dehors, elementi di arredo urbano, pedane, ecc.) su suolo pubblico possono ricorrere, sempre entro il 31 marzo prossimo, alla procedura semplificata purché in ossequio alla normativa di legge sia nazionale che locale.