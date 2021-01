Alcamo, festeggiano in un locale. 4mila euro di multa per 14 giovani 

02/01/2021 11:34:00

Festeggiano il Capodanno in un locale di Piazza della Repubblica ad Alcamo. Sono in 14 i giovani tra i 20 e i 30 anni multati dai carabinieri per non aver rispettato le norme anti-Coronavirus previste dal Dpcm del Governo per queste festività natalizie.

Ieri pomeriggio i militari dell’Arma, hanno avuto modo di accertare che gli avventori di un locale, non curanti della distanza di sicurezza interpersonale erano intenti a consumare drink, creando assembramento.

Dopo l'identificazione i giovani sono stati sanzionati con multe per un totale di quasi 4mila euro. I carabinieri hanno chiuso il locale e multato il proprietario, responsabile di non aver osservato il divieto di somministrazione di cibi e bevande per la consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.