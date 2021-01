Il Sindaco nomina il nuovo CdA di Marsala Schola (in attesa della lottizzazione)

02/01/2021 11:04:00

Il nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, continua con la sua infornata di nomine, incarichi e consulenze. In attesa di mettere le mani anche sull'istituzione Marsala Schola (i rumor indicano che andrà alla presidenza l'ex consigliera comunale Ginetta Ingrassia), il Sindaco, dopo la morte del compianto segretario comunale di Marsala, Bernardo Triolo, ha provveduto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, che dureranno in carica solo due mesi, in attesa della futura "lottizzazione".

I componenti dell'ultimo Cda erano Triolo, Nicola Fiocca e Giuseppe Fazio. Triolo è scomparso, Fazio è in pensione. Per garantire la continuità dei servizi, ecco il nuovo Cda, i cui componenti, per legge, non avranno compenso. La scelta è ricaduta sui funzionari del Comune di Marsala Diana Lo Duca, Giancarlo Sparla, Francesco Gucciardi. Presidente sarà Diana Lo Duca.