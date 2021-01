Marsala, "niente fiori ai nostri cari, i lavori sospesi al cimitero ce lo impediscono"

03/01/2021 08:00:00

Il degrado al cimitero di Marsala non è una novità. Sulle pagine di tp24 ce ne siamo occupati diverse volte. Le segnalazioni dei nostri lettori continuano anche in questi primi giorni del 2021. Ci scrivono e ci inviano alcune foto, di come è la situazione attuale, due cittadini marsalesi che si lamentano, in particolare, del fatto che i lavori in corso non sono stati portati a termine e questo impedisce loro di poter portare un fiore ai propri cari:

Gentilissima redazione, oggi ci sentiamo in dovere di sottoporre all’attenzione del Sindaco e del Comune di Marsala, una situazione alquanto spiacevole ed indecorosa che si verifica già da molti mesi.

Qualche tempo fa, sono iniziati dei lavori, in alcune strade del cimitero, che, purtroppo, non sono mai stati portati a termine; pertanto, noi, cittadini marsalesi, non possiamo neanche depositare un fiore sulla tomba dei nostri cari defunti.

Tutto questo non solo è ingiusto, ma anche irrispettoso nei confronti di un luogo sacro che dovrebbe mantenere un aspetto dignitoso. Alleghiamo a tale articolo, le foto di quanto descritto!



Due cittadini marsalesi