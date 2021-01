Trapani, aggiudicata la gara per i lavori di urbanizzazione di "Villa Rosina"

03/01/2021 11:00:00

Va avanti a Trapani il progetto di urbanizzazione del quartiere "Villa Rosina". Il settore Lavori Pubblici ha aggiudicato la gara per la verifica del progetto da circa 5 milioni di euro, grazie al quale verranno realizzate nuove condotte fognarie e nuovi impianti di pubblica illuminazione in un quartiere densamente abitato.

"Il Sindaco Giacomo Tranchida ha evidenziato come, grazie all’aggiudicazione di tale servizio, auspicando che non ci siano altri intoppi burocratici, sarà finalmente auspicabile nel 2021 appaltare i lavori, così da garantire eguale dignità ai cittadini di Villa Rosina, che per anni sono stati abbandonati da una politica miope, pronta a presentarsi ad ogni campagna elettorale per rinverdire promesse poi costantemente disattese. Cambiare significa mantenere gli impegni presi ed oggi l’amministrazione da me guidata può dire a voce alta di essere rispettosa a quanto previsto nel programma presentato in campagna elettorale".

"L’assessore Safina ha tenuto a precisare che - dopo tale importante atto - sarà sua cura vigilare affinché l’attività di verificazione venga svolta nel più breve possibile, così da poter immediatamente chiedere alla Regione Siciliana l’adempimento di quanto statuito gli organi giudiziari che hanno condannato la stessa a corrispondere al Comune i fondi necessari all’esecuzione delle opere".