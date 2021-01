Marsala: Porta Nuova sporca, Villa Cavallotti sempre chiusa 

04/01/2021 12:12:00

Villa Cavallotti chiusa, da giorni, a Marsala, senza motivo. Sono tante le famiglie che protestano, perchè viene negato uno dei pochi spazi verdi in centro per le famiglie, dove stare distanzati e sereni. Il Sindaco Massimo Grillo, qualche giorno fa, ha annunciato di voler destinare dei soldi (chiaramente del bilancio comunale) per accontentare qualche richiesta dei bambini. Ecco, basterebbe tenere il cancello di Villa Cavallotti aperto, e sistemare i giochi fatiscenti all'interno.

Abbiamo provato a chiedere a dei vigili che sono nei paraggi, per il solito posto di blocco di controllo con carabinieri ed esercito, ed anche loro non sanno il perché della chiusura della Villa.

Villa Cavallotti si affaccia su Piazza della Vittoria. A Porta Nuova sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione. Qualche locale, nonostante i lavori in corso, ha avuto il permesso di aprire fuori, altri no. Ma le aiuole, prima ancora di essere piantumate, sono già piene di rifiuti, come si vede dalle foto allegate a questo articolo: mascherine, carta straccia, sigarette. Insomma, anno nuovo, ma di nuovo per Porta Nuova c'è solo l'aggettivo del nome ... per il resto c'è la solita trascuratezza.