Marsala, intervento dei vigili del fuoco e della polizia in Via Sibilla 

04/01/2021 13:18:00

Mattina agitata in Via Sibilla, nel centro di Marsala. All'altezza del numero civico, 5, infatti sono dovuti intervenire Vigili del Fuoco e Polizia, su segnalazione di alcuni familiari di una donna, anziana, che non dava più notizie di sé. Da qui la chiamata alla Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato invano di contattare la signora, dopodiché hanno richiesto l'invio di una squadra dei vigili del fuoco. Con l'autoscala, i vigili hanno raggiuno il secondo piano e sono riusciti ad entrare nell'appartamento. La signora era a terra, in stato confusionale, probablimente per una brutta caduta.

Sono stati allertati pertanto i sanitari del 118.

L'operazione ha comportato la chiusura al traffico per diversi minuti della via Sibilla, con l'arrivo sul posto di molti curiosi.