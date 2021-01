Caronte & Tourist e i disagi nei collegamenti marittimi. Il Pd: "Servono più certezze"

04/01/2021 12:20:00

"Si coglie con favore la replica data dalla società Caronte & Tourist Isole Minori in merito ai continui disservizi sul trasporto marittimo, in quanto non è mai stato semplice interloquire, avendo risposte certe, con le varie compagnie di navigazione, per cui bene fanno le amministrazioni comunali di Favignana e Pantelleria a rendere pubblici i disagi subiti dalle due isole a causa dei mancati collegamenti marittimi".

Questo è quanto dichiarano Domenico Venuti Segretario provinciale del Partito Democratico e Giuseppe La Francesca Responsabile provinciale Isole Minori del PD.



"Certamente – continua La Francesca – occorrono maggiori certezze circa il nuovo naviglio che la compagnia di navigazione dovrebbe avere in dotazione, visto per che per esempio l’isola di Pantelleria è collegata con la terraferma con traghetti che hanno oltre quarant’anni.

Sarebbe opportuno capire meglio – chiudono i due dirigenti dem – cosa vuole intendere la società Caronte & Tourist Isole Minori quando parla di “situazioni critiche in spazi di ormeggi non ottimali di alcune isole” in modo tale da consentire, ove necessita, un miglioramento delle condizioni di attracco nelle strutture portuali delle isoli minori".