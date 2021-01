Marsala, Stagnone sempre più abbandonato. Moli distrutti e rifiuti

05/01/2021 16:34:00

Forse i rifiuti radioattivi in provincia ce li meritiamo, se vediamo come è abbandonata la Riserva dello Stagnone di Marsala. Mentre l'ex Provincia, che ne ha la gestione, non riesce a garantire la corretta pulizia della Riserva, e mentre l'unico interesse della nuova amministrazione del Sindaco Massimo Grillo sembra essere lo stravolgimento della pista ciclabile da poco istituita, allo Stagnone si registrano ogni giorno episodi sempre più inquietanti, come si vede dalle immagini che vi mostriamo.

A causa del maltempo, infatti, alcune imbarcazioni si sono rivesciate, altre, addirittura sono salite sui solarium in legno, distruggendoli. E il mare dello Stagnone, agitato dal forte vento di questi giorni, restituisce tanta plastica che molti marsalesi incoscientemente continuano a buttare.

Qualche giorno fa abbiamo denunciato che qualcuno aveva abbadonato come rifiuti allo Stagnone pure delle latte di vernice. Per fortuna in quel caso la polizia municipale di Marsala ha individuato i responsabili. Ma davvero, per lo Stagnone di Marsala, sembra non esserci pace.