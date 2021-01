Marsala, il 7 Gennaio riaprono gli asili nido. Ma non per tutti ... 

05/01/2021 15:29:00

Polemiche a Marsala per la scelta da parte dell'Amministrazione del Sindaco Massimo Grillo di riaprire gli asili nido, dal 7 Gennaio, ma non per tutta l'utenza. Attenzione, la decisione non è legata al Covid, ma c'è dell'altro, in una vicenda che ha molti punti poco chiari.

Gli asili nido di Amabilina, Sappusi e Sant'Anna sono stati chiusi, improvvisamente, prima delle feste. Come mai? Dal Comune parlano di un problema con le certificazioni burocratiche, ed in particolare con il certificato di prevenzione incendi. Ma com'è possibile che, cambiata l'amministrazione, d'improvviso ci si accorga che mancano questi certificati? E soprattutto come fa a non averlo anche l'asilo di Sant'Anna che è di recentissima inaugurazione.

Fatto sta che in tre settimane dal Comune non sono riusciti a risolvere il problema, e quindi è stato comunicato alle famiglie che ogni asilo non potrà ospitare più di trenta persone, operatori compresi. 30 persone, infatti, è il numero massimo, per gli asili nido, per il quale la certificazione antincendio non serve.

E pertanto i genitori porteranno i bambini ... a turno. Un disagio enorme per le famiglie, dato che gli asili nido assistono un sacco di bambini marsalesi da zero a tre anni.