Il piano di interventi nelle strade della provincia di Trapani

05/01/2021 07:00:00

“Importanti risultati”. Li definisce così il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, alcuni progetti sulle strade provinciali che hanno trovato finanziamenti nell'ambito dell’accordo di collaborazione fra l'Ente e la Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità ed erogati con il c.d. “Patto per il Sud” e con “APQ”, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019.



L’UREGA ha recentemente aggiudicato alcuni interventi strategici per il territorio provinciale, come il progetto di messa in sicurezza della S.P. n. 2 Castellammare del Golfo – Ponte Bagni Segesta con un ribasso del 20,487 per cento su un importo di lavori di € 1.950.000,00, e il progetto della Strada ex Asi (Custonaci) i cui lavori ammontano a € 2.200.000,00.

A questi va aggiunto il progetto della S.P. n. 84 - Incrocio Torre Sibiliana ricadente nel territorio del Comune di Marsala e facente parte del medesimo piano di finanziamento, che è stato gestito interamente dal LCC di Trapani per un importo di € 406.839,06 , e che è stato anch'esso recentemente aggiudicato e il cui contratto è in fase di stipula.

Cerami aggiunge che sono previsti altri sette interventi, rientranti nella Delibera n. 82/2019, per un importo complessivo di oltre tredici milioni di euro, grazie al contributo dell’Ufficio Speciale per la progettazione della Regione siciliana e dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani derivante dall'accordo , che sono anch’essi in fase avanzata con l’impegno che nell'anno 2021 si possa dare l’avvio ad altri cantieri.

Nell’ambito del finanziamento APQ il LCC di Trapani ha ottenuto i decreti di finanziamento da parte della Regione siciliana su due altri interventi che riguardano la SP 20 Trapani Bonagia Valderice e la SR 18 Mazara Ponte San Lorenzo Xitta, che sono stati gestiti interamente dalle strutture dell’Ente; per il primo di questi due interventi è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori e a breve saranno disposte le attività propedeutiche per l’appalto del secondo intervento.

“Questi lusinghieri risultati debbono costituire la premessa per la realizzazione di altri interventi sulle strade provinciali , con l’augurio che il territorio trapanese possa essere sempre più destinatario di finanziamenti nazionali e regionali necessari per la realizzazione di opere pubbliche sia nel campo della viabilità che dell’edilizia scolastica, che avranno un impatto sicuramente positivo sull’economia provinciale”, dichiara Cerami.