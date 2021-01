Sciascia 2021. I versi di Nino De Vita per Leonardo Sciascia

07/01/2021 06:00:00

[Inizia oggi il nostro speciale dedicato al centenario della nascita di Leonardo Sciascia, nato a Racalmuto l'8 gennaio 1921. Cominciamo con una poesia inedita di Nino De Vita, tra i più cari amici di Sciascia, come testimoniano i molti ricordi raccolti nel suo libro Omini, pubblicato da Mesogea]

di Nino De Vita

Quella del 1999 fu una dura estate di grande siccità, una lunga estate. La campagna appariva come bruciata. Era anche, quell’anno, il decennale della scomparsa di Sciascia.

Io avrei voluto parlare con Leonardo, parlare con l’amico, dire di questa sete, della sete di noi uomini che qui in Sicilia viviamo.

Scrissi una lettera, in versi (A Leonardo Sciascia, Cutusìo 20 novembre 1999), che ho poi conservato in una busta che altre - da me a lui spedite, da lui a me spedite - ne contiene.

UNA GRANDE SETE

Dietro il pozzo, nell’ombra

del muricciolo giace

la cagna.

Io sto seduto

qui sotto i rami fitti

del pino.

Il sole è alto,

è caldo, il cielo troppo

azzurro.

È dall’inizio

di marzo a tutto questo

novembre che non piove.

Ieri, con lo scirocco,

volavano le foglie

secche, s’alzava in volo

una nube di polvere

terrosa, ed era tutto

cupo.

Tutti attendiamo, qui,

dal cielo qualche avviso

d’acqua per questa grande

sete.

Ci sono le radici,

il becco degli uccelli,

i semi e le grondaie

che attendono:

il ricordo

del tuono e della forza

del vento

lo scrosciare

dell’acqua sopra i tetti

e nei balconi

vuoti.

