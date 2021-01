Scuola, cosa accade domani? Grande incertezza a Marsala 

07/01/2021 15:47:00

Cosa accade domani per le scuole a Marsala? C'è grande incertezza, dopo il post del Sindaco Massimo Grillo che, ieri sera, ha chiesto all'Asp e alla Regione uno screening preventivo per gli alunni e gli insegnanti.

Una richiesta impossibile, fatta in questi termini e all'ultimo (il giorno dell'Epifania) con un'attività che andava programmata prima, dato che si sapeva che il 7 Gennaio sarebbe ricominciata la scuola...

Gli alunni delle scuole superiori rimarranno a casa. Continuano con la Didattica a Distanza, e c'è la sensazione che di tornare in classe non se ne parla neanche nei prossimi giorni.

E quelli delle scuole elementari e medie? Alle 17 i dirigenti sono in videoconferenza con il Sindaco. L'Amministrazione Comunale dice che attende risposte da Asp e Regione sullo screening, ma non si capisce, esattamente, quando andrebbe fatto, dato che la scuola ricomincia domani.

Va anche evidenziato un altro fatto: il picco dei contagi, che si registra a Marsala in questi giorni, si è verificato proprio quando tutte le scuole erano chiuse. Segno inequivocabile, anche questo, che la scuola non è un luogo di contagio (come dimostrano tutte le statistiche diffuse dall'Ufficio Scolastico Provinciale). Al 23 Dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, i casi di coronavirus registrati tra i bambini delle scuole medie ed elementari in provincia di Trapani erano appena lo 0,13%.

Ancora una volta, il diritto (costituzionale) all'istruzione, soprattutto dei più piccoli, rischia di essere compromesso, mentre, paradossalmente, i negozi sono aperti per i saldi, e in centro si vedono sempre più gruppi di giovani incuranti delle regole anti assembramento.

Infine, va precisato che di recente il tribunale amministrativo ha stabilito che il sindaco di una città non può decidere di chiudere le scuole del proprio comune e quindi scavalcare le misure nazionali se non per motivi comprovati di gravità. Come ad esempio, un focolaio all’interno del territorio comunale. Come riporta Il Sole 24 Ore, il Sindaco non può sostituire il proprio apprezzamento alle valutazioni operate dal Governo nazionale o regionale. L’intervento del sindaco, in pratica, è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale. Non bastano le sollecitazioni su Facebook ...