Scuola
17/12/2025 20:14:00

Marsala: all’ITET “Garibaldi” studenti a scuola di IA, cybersicurezza e digitale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765999277-0-marsala-all-itet-garibaldi-studenti-a-scuola-di-ia-cybersicurezza-e-digitale.jpg

Circa 200 studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Garibaldi” sono stati protagonisti del progetto PON Orientamento “Navigare nel mondo del domani”, un percorso formativo innovativo che si è concluso con grande successo. L’iniziativa, articolata in 10 moduli tematici, ha avuto l’obiettivo di guidare i giovani verso scelte consapevoli per il post-diploma, tra università, ITS e mondo del lavoro.

 

Il futuro è digitale: dalle reti all’Intelligenza Artificiale

Cuore del progetto è stato il confronto diretto con le sfide della trasformazione digitale, attraverso moduli dedicati alle competenze oggi più richieste dal mercato del lavoro.

Tra questi: “Esplorando il futuro con l’IA”, che ha introdotto gli studenti ai ruoli emergenti di Data Scientist e AI Developer, figure centrali nell’economia 4.0;

  • “Digitale e futuro: orientamento tra cybersicurezza, reti e intelligenza artificiale”, focalizzato sull’importanza strategica della sicurezza informatica e della gestione delle reti; “Competenze digitali per l’automazione sostenibile”, che ha collegato tecnologia, industria 4.0 e sostenibilità ambientale.

«Non si tratta solo di teoria – spiega il coordinatore del progetto – ma di far comprendere ai ragazzi che le competenze digitali non sono più un valore aggiunto, bensì una base indispensabile per qualsiasi carriera».

 

Orientamento, soft skills e scelte consapevoli

Accanto alle competenze tecniche, il progetto ha puntato molto sulla crescita personale e sull’orientamento strategico. I moduli dedicati alle scelte post-diploma hanno aiutato gli studenti ad analizzare le opportunità offerte da università e ITS, valutando le proprie attitudini anche in settori tradizionali in evoluzione come diritto, turismo e consulenza aziendale. Particolarmente apprezzato il modulo “Il teatro come palestra di competenze trasversali per la comunicazione e il marketing”, che ha permesso di sviluppare soft skills fondamentali come: comunicazione efficace, public speaking, lavoro di squadra. Competenze rafforzate anche attraverso simulazioni di colloqui di lavoro e presentazioni in stile pitch.

 

Esperti e visite aziendali: il valore del “learning by doing”

Determinante il coinvolgimento diretto del mondo del lavoro. Il progetto ha previsto:

  • interventi di esperti (giuristi, consulenti aziendali, ingegneri dell’IA, event planner) che hanno condiviso esperienze e percorsi professionali;
  • visite aziendali e attività pratiche, che hanno consentito agli studenti di osservare da vicino realtà produttive legate all’automazione industriale e alla fabbricazione digitale.

«Grazie a questo progetto – conclude la dirigenza scolastica Loana Giacalone – i nostri studenti hanno oggi una mappa, una bussola e una direzione chiara. Sono più preparati ad affrontare il mondo di domani e a diventare i giovani talenti di cui il territorio ha bisogno».









