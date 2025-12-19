Concorso di cucina Miglior Allievo, vince Dennis Sarzana dell'Istituto "Florio" di Erice

19/12/2025 09:30:00

Grande orgoglio per l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi e per l’Istituto Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio di Erice che vede trionfare il giovane alcamese Dennis Sarzana alla selezione regionale della URCS come Migliore allievo.

Dopo aver vinto la selezione provinciale, il giovane talentuoso aspirante Chef Sarzana ha così conquistato il podio con il suo piatto.

L’Evento si è svolto a Palermo, presso l’Istituto Alberghiero Pietro Piazza alla presenza di una giuria di professionisti dell’URCS che ha valutato i concorrenti seguendoli in tutte le fasi della gara: dalla preparazione, alla pulizia della postazione di gara, all’impiattamento.

Superata la fase regionale, Dennis Sarzana andrà a Rimini per i Campionati della Cucina Italiana per concorrere come rappresentante per la Sicilia al Concorso Miglior Allievo.

“Come Associazione- ha dichiarato lo Chef Rocco Di Marzo, presidente dell’APCPT- non possiamo non essere orgogliosi di ragazzi così giovani e così promettenti, che rappresentano il futuro della cucina e portano in alto il nome della nostra provincia”

“Un ringraziamento speciale- ha poi concluso Di Marzo- va ai professori, nonché coach di Sarzana, dell’Istituto Alberghiero Florio, il professore Antonino La Sala, Antonino Peraino e Vittorio Caruso, il cui instancabile lavoro e infinita passione guidano i ragazzi nel loro percorso di crescita formativa. E alla Preside Mandina che grazie al suo impegno e alla sua grande competenza si impegna nel fare il possibile per dare a questi ragazzi grandi opportunità, con un Istituto che è il fiore all’occhiello della nostra Provincia”.

E adesso si vola a Rimini.





