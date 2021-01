Fly Volley Marsala si prepara all'inizio del campionato

07/01/2021 15:58:00

Finalmente si fa sul serio: parte, anche se in due gironi, il Campionato di Volley Femminile serie B2 nazionale. Ai nastri di partenza, di quello che sarà il mezzo girone N/2, ci sarà la A29 GesanCom Fly Volley Marsala di Coach Lucio Tomasella che vanta un roster di tutto rispetto per la categoria e che, grazie anche all’ultimo acquisto Carmen Bellapianta, schiacciatrice Pugliese di categoria superiore, promette di vendere cara la pelle in tutti i 10 match di questa prima fase.

Il primo appuntamento si giocherà domenica 24 gennaio in trasferta al Palaceramica di Santo Stefano di Camastra contro la Nigithor, vecchia conoscenza delle biancoazzurre marsalesi, incontrata due anni fa in serie C regionale. Le messinesi della Stefanense oggi presentano un ottimo roster guidato da Coach Marco Adornetto e che annovera tra le altre il nuovo acquisto Chiara Scirè, marsalese, con importanti esperienze in B1 ed A2.

"Ci stiamo preparando al meglio per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale – dichiara Coach Lucio Tomasella - finalmente torneremo in campo per una gara ufficiale dopo quasi un anno di stop. La voglia è tanta e le ragazze scalpitano. In questa prima gara affronteremo un avversario di tutto rispetto che vanta un organico importante. Sarà, per me, anche un bel momento per rivedere e virtualmente riabbracciare gli amici Martino e Miragliotta".