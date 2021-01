Aggredisce i carabinieri durante un controllo. Arrestato un uomo a Marsala

08/01/2021 16:40:00

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 21enne di origine egiziane, senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e violenza e resistenza a un Pubblico Ufficiale.



Nello specifico, l’uomo era stato fermato dai militari operanti nel corso delle indagini compiute da quest’ultimi a seguito della segnalazione, da parte di un privato cittadino, di un tentato furto in abitazione in contrada Strasatti a Marsala.

Il 21enne, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, si è scagliato con violenza contro i militari operanti colpendoli con calci e pugni tali che gli stessi hanno dovuto far ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso.



Soltanto dopo notevoli sforzi compiuti per calmare l’uomo, i Carabinieri sono riusciti a renderlo inoffensivo ed a condurlo presso il Comando Compagnia Carabinieri di Marsala dove, concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto.

All’udienza con il rito direttissimo, celebratasi nella giornata di ieri, il Giudice Monocratico del Tribunale di Marsala ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 21enne egiziano la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Marsala e Petrosino.