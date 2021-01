Alcamo, si demoliscono le prime 5 case abusive

09/01/2021 08:10:00

Prime demolizioni di immobili abusivi ad Alcamo.

Sono 5 gli immobili da abbattere, ritenuti non sanabili e già acquisiti al patrimonio Comunale. Si tratta di immobili che ricadono in aree con vincolo di inedificabilità assoluta, ma nonostante questo i proprietari avevano costruito ugualmente. Adesso il Comune ha quasi completato l'iter che porterà alla demolizione, come, tra l'altro, disposto dalla Procura di Trapani, visto che l'iter giudiziario è stato definito con la sentenza passata in giudicato.

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo in questi giorni. Per abbattere gli immobili la spesa è di circa 180 mila euro. In totale sono una quarantina gli immobili abusivi individuati dal Comune.