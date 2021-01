Marsala, la palestra aperta nonostante il Covid. Arrivano le multe 

09/01/2021 13:06:00

Qualche giorno fa su Tp24 abbiamo del blitz della Guardia di Finanza, che ha sorpreso una palestra, alle spalle di Via Vita, aperta nonosante l'obbligo di chiusura previsto dalle norme anti - Covid.

All'interno c'erano una manciata di clienti, circa una decina. Tutti sono stati identificati. Il proprietario della struttura, è stato poi convocato in caserma, per essere interrogato dalla Finanza che ha provveduto a denunciarlo formalmente.

Per la palestra è scattato anche il sequestro. Multe salatissime e carte alla Procura. Ma non finisce qui, perché anche i clienti sono stati multati. E a loro, in questi giorni, stanno arrivando le contravvenzioni per la violazione delle disposizioni previste dai Dpcm anti - Covid, con multe di 400 euro. Alcuni di loro, tra l'altro, avrebbero dichiarato il falso.

Purtroppo sono tanti i furbastri che, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica, hanno pensato di poter raggirare le regole, mettendo a rischio la salute di tutti, e guadagnando illecitamente.