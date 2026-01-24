Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
24/01/2026 02:00:00

Ciclone Harry: il mondo cooperativo lancia l’allarme: “Subito lo stato di calamità"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/ciclone-harry-il-mondo-cooperativo-lancia-l-allarme-subito-lo-stato-di-calamita-450.jpg

Le Centrali più rappresentative del Movimento Cooperativo siciliano chiedono interventi immediati e la dichiarazione dello stato di calamità naturale dopo l’ennesima ondata di maltempo che, nei giorni scorsi, ha colpito duramente vaste aree dell’Isola, mettendo in ginocchio l’agricoltura, l’agroalimentare e la pesca.

Le articolazioni agroalimentari e della pesca della cooperazione siciliana denunciano gravissimi danni economici e produttivi, con conseguenze pesantissime soprattutto per il comparto agrumicolo, uno dei pilastri dell’economia agricola regionale. Le prime stime parlano di perdite non inferiori al 30% della produzione: colture distrutte, frutti persi, impianti danneggiati e costi ormai insostenibili per molte aziende e cooperative, che vedono compromesso un intero anno di lavoro.

 

Non meno drammatica la situazione del settore ittico. Diverse marinerie siciliane sono state colpite da eventi meteorologici estremi che hanno causato ingenti danni a imbarcazioni, attrezzature e infrastrutture. In molti casi si registrano la perdita di barche e materiali da pesca e la conseguente paralisi dell’attività produttiva per numerose cooperative. A ciò si aggiunge la presenza in mare di detriti riversatisi dopo i nubifragi, che rischiano di inibire le attività di pesca anche nei prossimi mesi.

Danni rilevanti si registrano anche nel settore zootecnico, dove numerosi capannoni hanno subito crolli strutturali. Il comparto ortofrutticolo, in particolare nella Sicilia orientale e lungo il versante ionico, ha subito perdite ingenti con gravi danni a serre e strutture produttive.

 

Il mondo cooperativo esprime piena solidarietà alle imprese colpite e conferma la disponibilità a mettere in campo le proprie strutture organizzative per accompagnare i soci nella fase di emergenza e nella successiva ripartenza. Ma, sottolineano i rappresentanti delle cooperative, la solidarietà non basta.

“Servono risposte immediate e politiche all’altezza della gravità della situazione”, si legge nella nota. Per questo viene chiesta con decisione la dichiarazione immediata dello stato di calamità naturale e l’attivazione di misure straordinarie di sostegno: ristori economici rapidi, sospensione degli oneri contributivi e fiscali, accesso agevolato al credito e interventi strutturali per la messa in sicurezza dei territori.

Senza interventi urgenti, avverte il Movimento Cooperativo, il rischio concreto è la chiusura di molte imprese, la perdita di posti di lavoro e l’indebolimento irreversibile di settori strategici per l’economia e l’identità della Sicilia. Da qui la richiesta della costituzione immediata di un tavolo di crisi per affrontare l’emergenza.



Cronaca | 2026-01-23 21:06:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/ciclore-harry-il-trapanese-fa-i-conti-con-i-danni-250.jpg

Ciclone Harry, il trapanese fa i conti con i danni 

Il ciclone Harry lascia una scia di distruzione anche nella provincia di Trapani. Castelvetrano, le borgate costiere , Mazara (ne parliamo qui) e Marsala sono tra i territori più colpiti, con danni già stimati in diversi milioni di...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...