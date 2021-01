  Nasce il Movimento Civico "Cambiamo Erice"

10/01/2021 08:00:00

Nove cittadini attivi sul territorio e facenti parte del gruppo "Cambiamo Erice" si sono riuniti per ufficializzare la nascita del nuovo Movimento Civico ‘’Cambiamo Erice’’.

I soci fondatori sono Crapanzano Simone, Agosta Giuseppe, Rombola’ Pasquale (Lino), Cordaro Valentina, De Vincenzi Luigi, Rombola’ Romana, Oddo Innocenzo (Enzo), Di Gesu Dario, D’Aleo Vincenzo Fabrizio.

"L’obiettivo del movimento è principalmente quello di ascoltare la voce dei cittadini ericini, i quali lamentano disservizi, e di lavorare per migliorare il Territorio ericino, spesso lasciato all'incuria e all'abbandono.

Il movimento Cambiamo Erice vuole, inoltre, impedire che si faccia una distinzione tra cittadini di seria A e cittadinani di serie B del comune di Erice, perché ciò farebbe venire meno l'uguaglianza di tutti i cittadini, che non deve mai avvenire in uno stato democratico.

Con l'obiettivo di migliorare il territorio e i suoi servizi di andiamo avanti. Insieme!".