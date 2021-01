Trapani, il Sindaco Tranchida e la diffamazione ad Agliano. Cosa si è deciso oggi 

11/01/2021 11:47:00

La Guardia di finanza dovrà accertare se l'imprenditore Riccardo Agliano in passato ha subito fallimenti. Lo ha deciso il giudice Samuele Corso, questa mattina, nell'udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio del sindaco Giacomo Tranchida accusato di diffamazione. Decisione che è stata, pertanto, rinviata al prossimo 11 febbraio. Il tempo necessario per consentire agli investigatori di completare le indagini. Frattanto, l'imprenditore, assistito dall'avvocato Nino Sugamele, si è costituito parte civile.

Il primo cittadino è accusato di aver offeso la reputazione di Riccardo Agliano e la vicenda si inserisce nell'ambito dello scandalo sul parcheggio realizzato a San Giuliano.

Tranchida nel corso di una conferenza, alla presenza del sindaco di Erice Daniela Toscano - indagata nell'ambito del parcheggio - definì Agliano "imprenditore fallito". A chiedere il rinvio a giudizio del primo cittadino trapanese, il Pm Franco Belvisi.