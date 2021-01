Alcamo, i poliziotti del Siap regalano un sorriso ai bambini e alle famiglie bisognose

11/01/2021 17:00:00

Un gesto di solidarietà dei poliziotti del SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – ai bambini bisognosi di Alcamo Un modo per essere vicini a chi è in difficoltà, per questo quest’anno hanno voluto devolvere, la somma di denaro destinata ai regali per il 2021, in beneficenza.

"L’attuale delicato momento che stiamo attraversando su tutto il territorio nazionale - scrivono i responsabili del sindacato di polizia - ha fatto sì che il nostro pensiero fosse rivolto ai bambini ospiti dell’IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro” di Alcamo per il quale si prefigge lo scopo della solidarietà in favore dei soggetti e/o dei nuclei familiari in difficoltà".

"Tale attenzione benefica è stata da sempre nel DNA della nostra Segreteria Provinciale che ogni anno devolve, con l’organizzazione di manifestazioni di volontariato, come la Befana SIAP del Poliziotto, agli istituti di volontariato parte dei ricavati raccolti. Siamo felici di riuscire - concludono - grazie al nostro apporto, a poter regalare un piccolo sorriso a chi è più bisognoso".