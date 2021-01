In provincia di Trapani nasce il gruppo politico "Fronte Comune"

11/01/2021 14:35:00

Sabato 9 Gennaio, in modalità teleconferenza, si sono riuniti alcuni cittadini, professionisti, impiegati, uomini e donne, legati soprattutto da un rapporto di amicizia personale, con lo scopo di discutere dell'attuale situazione politico amministrativa nei vari comuni del trapanese, con l'idea di provare a gettare le basi per un nuovo laboratorio di idee con proposte concrete da sottoporre alle attuali Amministrazioni locali.

L'obiettivo è fare “Fronte Comune” con “determinazione” rispetto ad alcune annose questioni che riguardano la città di Trapani, di Erice e di Valderice, di Paceco, di Custonaci, di Marsala, Castellammare del Golfo e Favignana ma il progetto che si vuole realizzare è aperto e soprattutto intercomunale, che guarda un po' a tutta la provincia. Vorrà essere un'associazione culturale, civica, non schierata politicamente. Per questo, è stato invitato a partecipare a questo primo incontro anche qualcuno già politicamente impegnato, ma individuato per le proprie esperienze e competenze. Un cantiere aperto alla collaborazione di tanti cittadini che vorranno dare il proprio contributo di idee, con il coinvolgimento degli ordini professionali e dei comparti produttivi, sociali e imprenditoriali.

Attualmente la nascente associazione culturale vede il supporto collaborativo dell'Arch.Marcello Maltese, ex candidato Sindaco a Trapani con il M5S, dell'ex consigliere comunale e assessore ad Erice, Avv. Giuseppe Caradonna, dell'attuale consigliere comunale di Valderice, indipendente e “battitore libero” Gianfranco Palermo, della Presidente del consiglio comunale di Custonaci Elena Angelo, dell'Avv.Vincenzo Maltese, n.q. di presidente dell'Osservatorio per la Legalità e dirigente regionale dell'associazione di consumatori Codici. Tra i partecipanti al progetto culturale anche Giancarlo Calò, Sebastiano Coppola, l'Arch. Corrado Mazzeo, Giuseppe Sergi, Nicola Messina, Antonio Romano, Antonio Castiglione, Dr. Giuseppe Vinci, Salvatore Tartaro, Lorenzo Campo, Maurizio Barraco, Michele Graziano, Gianfranco Sernesi, Franco Cipponeri, il prof. Giuseppe Tallarita, Rino Fodale, Leonardo Buscaino, Antonino Agostara, Massimo Pirro, Romina Scalabrino, Angela Muratore, Domenico Prinzivalli, Tony Barraco, Maurizio Zichichi, Roberto Mollica e Gaetano Spitaleri. L'idea progettuale sta vedendo in queste ore già l'adesione di altri cittadini.