Il Pd di Valderice: "Riprendere il servizio mensa nelle scuole"

12/01/2021 08:00:00

"Riattivare il servizio mensa nelle scuole di Valderice". Lo chiede con una nota il Pd di Valderice, intervenendo sul servizio praticamente mai attivato. Ecco la nota.

Apprezziamo e lodiamo l’impegno profuso dall’attuale amministrazione comunale nell’annunciare il suo ennesimo capolavoro, sospendere un servizio mai attivato: l’erogazione della mensa della scuola dell'infanzia e primaria.



Pur comprendendo le difficoltà correlate alla messa in atto di tale servizio durante un’emergenza sanitaria, ci preme ricordare che, come decretato dal Ministero dell’Istruzione il 03/08/2020, la refezione scolastica è un’esperienza di valorizzazione e crescita costante dell’autonomia dei bambini che non può essere disattesa.

Siamo convinti che, se espletato nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, come peraltro avviene in tutte le scuole d’Italia, il servizio mensa non possa essere causa della diffusione epidemica ma, per contro, consenta agli studenti di mantenere un’alimentazione più salutare e di condividere momenti di necessaria normalità.



Confidiamo quindi che l’amministrazione voglia approfittare dello slittamento dell’inizio delle lezioni in presenza per rivedere la sua decisione ed attuare i necessari provvedimenti per “riprendere?”, o meglio attivare, un servizio fondamentale per la crescita e la salute dei bambini.

Ancora, vista la sospensione delle lezioni, auspichiamo che si lavori per riattivare il riscaldamento nel plesso Falcone considerato che, a causa del virus, le classi devono essere spesso arieggiate ed entriamo nel pieno della stagione invernale.