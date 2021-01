Trapani, sorpreso mentre abbandona ferro nel rione Cappuccinelli 

13/01/2021 17:05:00

Sorpreso ad abbandonare rifiuti ferrosi, un uomo è stato denunciato dai vigili urbani di Trapani e dagli agenti della polizia ferroviaria. E' accaduto, ieri, nel popolare rione Cappuccinelli.

Il segnalato all'autorità giudiziaria aveva abbandonato materiale ferroso in via Fra Michele Burgio. Per lui, pertanto è scattato la denuncia ed una multa ed è stato, inoltre, diffidato a procedere alla bonifica della zona.

E sempre nel Rione Cappuccinelli sono state sottoposte a sequestro diverse auto sprovviste di copertura assicurativa e di revisione.