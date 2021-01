Marsala, automobilisti e un'ambulanza bloccati al passaggio a livello di via Lipari

13/01/2021 19:51:00

Un coda d'auto lunghissima, e tanto, troppo tempo in attesa del passaggio del treno e poi dell'apertura delle sbarre. Un problema ormai cronico quello che vivono ogni giorno gli automobilisti marsalesi con i tanti passaggi a livello che si trovano lungo tutto il territorio cittadino.

A farne le spese, non solo i cittadini che in orari di punta devono correre a lavoro o a prendere i figli a scuola, o più semplicemente ritirarsi a casa a sera dopo una giornata di lavoro, ma anche, come vediamo nelle foto di Tp24 scattata poco fa in via Lipari, i sanitari delle ambulanze che si trovano in piena operazione di soccorso che, per forza di cose si deve sospendere e attendere e sperare che il treno passi presto e il passaggio a livello si apra subito, visto che si continua a rimanere bloccati anche per più di venti o trenta minuti.

Da anni sappiamo che c'è un progetto di Rete Ferroviaria Italiana che dovrebbe portare alla eliminazione dei passaggi a livello, lungo i 24 chilometri di rete cittadina, a luglio scorso c'è stata la presentazione del progetto all'allora sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, ma di date certe, di inizio dei lavori ancora non si sa nulla. Intanto si continua ad attendere dietro le sbarre, mattina e sera.