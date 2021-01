Mazara, pubblicato l'avviso per la gestione del rifugio sanitario per cani

13/01/2021 04:15:00

L’Amministrazione Comunale intende affidare per un anno il servizio di collaborazione e supporto alla gestione del rifugio sanitario per cani di contrada Affacciata.

E’ già stato pubblicato nel portale TuttoGare ed all’albo pretorio online l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio. Non si tratta della procedura di gara che sarà indetta successivamente ma l’avviso di manifestazione d’interesse ha lo scopo di individuare le associazioni per la protezione degli animali disponibili ad essere invitate a presentare offerta nella successiva gara d’appalto, che avrà un valore di circa 39mila 950 euro, iva inclusa.

Le associazioni di protezione animali iscritte da almeno sei mesi nell’apposito albo regionale potranno presentare la manifestazione d’interesse entro le ore 10 di venerdì 15 gennaio 2021 utilizzando il modello di istanza allegato.

Nell’avviso, a firma del neo dirigente del settore “Servizi alla Città e alle Imprese”, arch. Maurizio Falzone, ed al responsabile unico del procedimento arch. Tatiana Perzia, è specificato che i servizi amministrativi del Rifugio Sanitario per cani resteranno in carico al Comune di Mazara del Vallo mentre il servizio oggetto dell’affidamento prevede:

Pulizia, discerbatura, somministrazione croccantini agli animali ospiti, assistenza sala operatoria ed approntamento della stessa, somministrazione terapie farmacologiche agli animali impartite dal servizio veterinario, movimentazione dei cani ed attività di sgambettamento, reperibilità h24 per cani incidentati con proprio mezzo di trasporto e apertura della struttura per consentire ai cittadini di visitare il Rifugio. Maggiori specifiche saranno indicate nel bando di gara che sarà pubblicato dopo la conclusione della manifestazione d’interesse.

Attualmente, nelle more dell’affidamento del servizio, il Rifugio sanitario per cani è gestito dalla cooperativa Attila per quanto attiene pulizia e discerbatura e dall’associazione di protezione animali Enpa per le ulteriori attività.

Per info: https://appalti.comune.mazaradelvallo.tp.it/mercato_elettronico/id63-dettaglio