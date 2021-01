  Santangelo: "Pantelleria, una nuova struttura ospiterà la sede dei Vigili del fuoco dell'Isola"

14/01/2021 16:00:00

"È stata consegnata l'area interna al sedime aeroportuale dove sarà presto installata la struttura provvisoria che ospiterà il distaccamento dei Vigili del fuoco di Pantelleria". Lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.



"Si tratta di un'ottima notizia per l'Isola e per i nostri Vigli del fuoco" ha proseguito. "Donne e uomini che svolgono un lavoro indispensabile per l'intera comunità e che troppo a lungo sono stati costretti a vivere in ambienti poco salubri e sicuri.



Dopo anni di cattiva gestione, abbiamo deciso di risolvere definitivamente il problema e, nell'attesa che i lavori nella sede definitiva vengano ultimati, abbiamo trovato una sistemazione temporanea. La sede provvisoria sarà composta da 6 moduli, di cui quattro ad uso abitativo e due destinati ad uso ufficio e vettovagliamento. Le unità saranno trasportate via mare e montate entro 4 giorni dal loro arrivo a Pantelleria.



Negli scorsi mesi sono stato costantemente in contatto con il Comandante dei Vigili del fuoco di Trapani, il sindaco di Pantelleria e con il Sottosegretario Carlo Sibilia, che ringrazio per il grande lavoro svolto in sinergia che ha permesso di raggiungere questo importante risultato.

Finalmente i vigili del fuoco in servizio sull'isola potranno tornare a svolgere le loro funzioni dignitosamente e in sicurezza" ha concluso il senatore Santangelo.