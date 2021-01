Trapani, il Comune in campo per riportare il calcio in città 

15/01/2021 09:51:00

Riportare in città il calcio che conta dopo la fine ingloriosa del Trapani. In campo il Comune che assieme ai tecnici sta lavorando per riaccendere la passione sportiva. Si riparte da un bando che prevede una rappresentanza trapanese all’interno della società.

E tra gli interessati al progetto c'è l'imprenditore Renato Picciotto, già socio di maggioranza del Lecce, pronto a sbarcare in Sicilia. Si lavora, però, anche per coinvolgere gli imprenditori trapanesi. Obiettivo, ripartire già dalla prossima stagione calcistica