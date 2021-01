Marsala, nuove e vecchie questioni in consiglio comunale. Prime critiche a Sturiano

15/01/2021 06:00:00

Vecchie storie mai risolte e che tornano in dibattito al consiglio comunale di Marsala, il parcheggio del Salato è preso di mira dai parcheggiatori abusivi.

Maggiori controlli scatteranno e le zone verranno monitorate ma allo stesso modo c’è il problema dei park card che in talune zone della città non funzionano, creando un problema per i cittadini contestualmente al mancato introito per le casse della città.



“Questo deve essere il sindaco della svolta”, lo dice il consigliere comunale Pino Ferrantelli, Marsala ha bisogno dell’ordinario ma anche di sviluppare economia. Il consigliere si riferisce al Turismo, all’importanza del Parco Archeologico come un circuito che possa attrarre turisti e visitatori, il paragone è con il museo Vasa di Stoccolma, ne chiede il gemellaggio con il museo della nave punica, esportandone la capacità di attirare tanti visitatori.



L’emergenza sanitaria da diffusione Covid-19 vedrà uno screening della popolazione scolastica durante il fine settimana. Leo Orlando consigliere comunale di maggioranza chiede che lo screening venga prolungato di altri due giorni, in occasione anche della festività del 19 gennaio e sia comprensivo anche delle scuole dell’infanzia.



Colpo di scena in consiglio comunale, è Andrea Marino che senza giri di parole accusa il presidente dell’Aula Enzo Sturiano di essere il portavoce della maggioranza del sindaco e non il garante del consiglio. In discussione c’è un atto di indirizzo che avrebbe dovuto essere redatto e invece non ce ne è traccia.



Il consigliere Marino parla come Antonio Vinci, stesso tono di voce, a occhi chiusi non si distinguerebbero. Questa non è una piacevole sorpresa, di Vinci la città ne ha già uno.

E’ il consigliere Nicola Fici che si aspetta una relazione puntuale sull’attuale situazione pandemica della città, una confusione generata che crea allarmismo e soprattutto smarrimento. Chiede al sindaco di non agire in autonomia ma di confrontarsi con il consiglio, dunque con la città, affinché si possa essere messi nelle condizioni di sapere anche a che punto sono i lavori del padiglione di Malattie Infettive a Marsala.



Il sindaco Massimo Grillo è in aula, insieme a gran parte della giunta e al neo assessore Peppe D’Alessandro. Il Primo Cittadino chiarisce in prima battuta la situazione e la posizione della nomina del portavoce, richiesta fatta poco prima dal consigliere Flavio Coppola, che è cosa diversa rispetto all’ufficio stampa comunale: “Ha ragione di esistere, dice, in ragione del fatto che certa stampa arriva alle notizie in maniera errata, ingenerando confusione nella cittadinanza, così come è accaduto-continua- sia per la questione del trasferimento del commerciale che anche per lo screening scolastico”.



Il sindaco vorrebbe attuare una modalità di comunicazione più immediata e soprattutto che arrivi direttamente ai cittadini, di fatto la determina è stata annullata perché la legge regionale, e non quella nazionale, prevede che la figura sia un giornalista iscritto all’albo: “Ciò non farà venire meno l’impegno di Renato Polizzi a cui riconosco piena fiducia ma soprattutto grande capacità. Ho necessità di ascoltare la città, di confrontarmi e non lo si può fare con un post su facebook ma ascoltando i cittadini. Bisogna riorganizzare la comunicazione, punto scritto nel nostro programma che ha trovato piena legittimazione con il voto”.



La struttura di comunicazione che verrà organizzata non sarà solo ad appannaggio dell’amministrazione ma anche del consiglio comunale.