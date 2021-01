Petrosino, rapina in un supermercato e furto in un negozio di frutta

15/01/2021 17:34:00

Furti e rapine anche a Petrosino tra ieri sera e questa notte. Sono due gli episodi in cui alcuni malviventi si sono resi protagonisti di una rapina ad un supermercato e di un furto all’interno di un negozio di frutta e verdura.

La rapina è avvenuta ieri sera alle 19:15, quando in un supermercato di via Ugo La Malfa, un uomo ha puntato un’arma alla testa della cassiera e si è fatto consegnare l’incasso della giornata. L’impiegata è rimasta scioccata per quanto accaduto.

Questa notte, invece, intorno alle 3:30, il proprietario di un negozio di frutta e verdura, in via Pietro Nenni, si è alzato per fare la consueta scorta di frutta e non appena arrivato sul posto si è accorto che il negozio era aperto e che i ladri hanno rubato dell’olio e una cassetta contenente delle monete. Su entrambi gli episodi indagano le forze dell’ordine. Qui invece potete leggere di furti e rapine tra Marsala e Trapani.