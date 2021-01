Marsala, altre segnalazioni di palestre "abusive". E non solo 

16/01/2021 11:03:00

Altre segnalazioni di palestre "abusive" a Marsala e Trapani. Palestre, cioè, che sono obbligate a rimanere chiuse, come le piscine, in queste settimane difficilissime, per evitare il diffondersi del Covid, ma con i titolari che fanno i "furbetti" e organizzano lezioni clandestine di zumba, pilates e altro ancora.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato del blitz della Guardia di Finanza in una palestra di Marsala, con multe per tutti i clienti sorpresi all'interno (una decina scarsi) e la denuncia per il titolare, con il sequestro del locale.

Ma altre segnalazioni arrivano alla redazione di Tp24 e alle forze dell'ordine. Motivo per cui da domani saranno aumentati i controlli, che riguarderanno non solo le palestre, ma tutti i circoli sportivi in generale e anche le associazioni culturali dove spesso si organizzano giocate a carte. L'invito delle forze dell'ordine è al rispetto delle regole, che sono amare per tutti.

Ricordiamo che per chi trasgredisce sono previste multe a partire da 400 euro. Mentre per i titolari di palestre e circoli, nonchè di locali ed attività varie, c'è anche la denuncia penale e il sequestro del locale.