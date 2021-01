Marsala, Fici e Rodriquez presentano una mozione per dire "No" alle scorie radioattive

17/01/2021 04:00:00

A Marsala una mozione per dire No alle scorie radioattive in provincia di Trapani. Il gruppo "Cento Passi" di Marsala con i suoi due rappresentanti in consiglio comunale, Nicola Fici e Mario Rodriquez, ha predisposto e protocollato una mozione per chiedere all’Amministrazione Comunale di dichiarare la propria contrarietà alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei rifiuti nucleari.

Il gruppo Cento Passi ritiene che le aree individuate in Sicilia presentino diverse criticità riconducibili al rischio sismico, alla compromissione delle colture di eccellenza ed allo sviluppo turistico.

I due consiglieri chiedono, così come previsto dalla legge, di aprire una discussione qualificata su tale argomento e che sia il Consiglio Comunale sia l’Amministrazione Comunale possano manifestare la loro contrarietà a tale scelta.