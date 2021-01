Droga a Marsala, un arresto e diverse denunce dei carabinieri guidati dal neo comandante Rosadoni

19/01/2021 13:28:00

Grazie al fiuto del cane Derby sono stati trovati 80 grammi di marijuana e 7 grammi e mezzo di hashish presso l'abitazione di un pregiudicato 31enne marsalese che è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Marsala. Nell'ambito degli stessi controlli antidroga i militari hanno scoperto, inoltre, nell'abitazione di un altro cittadino marsalese di 46 anni, ben 17 grammi sempre di marijuana e altri 14 grammi di hashish.

Mentre in una casa di villeggiatura, dopo mesi di assenza i proprietari ritornati per iniziare dei lavori di ristrutturazione hanno trovato e denunciato la presenza di un vivaio con piantine di canapa indiana appena germogliate. Infine, i militari nel corso di un controllo stradale hanno fermato un giovane di 22 anni che portava con sé un coltello a serramanico. Segnalato, infine, alla Prefettura di Trapani un minorenne di Marsala, che deteneva 2 grammi di marijuana per uso personale.

Questa operazione di controllo del territorio è avvenuta in concomitanza con l'arrivo e sotto la guida del nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Marsala, Capitano Guido Romano Rosadoni. L’Ufficiale, 30enne, originario della provincia di Arezzo, dal 2010 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Completata la propria formazione, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri dei Roma, di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro e, in ultimo, di Aiutante di Campo del Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, Gen. C.A. Ilio CICERI.