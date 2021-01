Campobello, senza patente e provoca il terzo grave incidente in pochi giorni

20/01/2021 12:39:00

E' sempre lui, l'uomo di Castelvetrano, C. F. di 36 anni che, senza patente va in giro in auto a folle velocità e senza rispettare il codice della strada, è causa di gravi incidenti. L'ultimo lo ha provocato ieri sera, a Tre Fontane ne abbiamo parlato qui questa mattina, provocando il ferimento di un intero nucleo familiare.

Ieri sera si trovava in giro in auto nonostante fosse sottoposto all’obbligo di dimora dopo esser stato arrestato - pochissimi giorni fa - quando a bordo di un’altra auto e sprovvisto di patente non si era fermato all’alt ai Carabinieri e aveva provocato un altro grave incidente coinvolgendo sei auto (potete leggere qui l'articolo).

L'uomo, questa volta si trovava al volante di una VW Golf, e percorrendo ad alta velocità la via Margellina, non si fermava allo stop, e dopo aver investito e causato il ribaltamento della Fiat Punto con un'intera famiglia bordo, si dava alla fuga a piedi.

I Carabinieri sul posto hanno raccolto i primi indizi per l’individuazione del responsabile del grave sinistro. L’uomo, rintracciato dopo poche ore nella sua casa di Triscina di Castelvetrano, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per reati di fuga del conducente, omissione di soccorso e guida senza patente reiterata nel biennio. Gli occupanti della Punto distrutta pur riportando lesioni gravi non sono in pericolo di vita anche se dovranno affrontare una lunga degenza.