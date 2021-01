Campobello, provoca un incidente e scappa. Una coppia finisce in ospedale

20/01/2021 08:30:00

Provoca un incidente e scappa. Sono due le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera a Tre Fontane, località balneare di Campobello di Mazara. Un uomo al volante di una Golf non si sarebbe fermato ad uno stop colpendo una Fiat Punto con tre persone. Una coppia di coniugi sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, illeso, invece il figlio.

Per estrarre i feriti dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto oltre ai sanitari per i soccorsi e ai vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri che hanno avviato le ricerche dell'uomo che ha causato l'incidente e due della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.