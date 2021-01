20/01/2021 11:28:00

Passo in avanti per la realizzazione, a Trapani, del sottopasso di via Marsala.

La delibera, infatti, approda al Consiglio comunale. Il progetto di Rete ferroviaria era già stato approvato dalla Giunta nel dicembre del 2018 e prevede l'eliminazione del passaggio a livello di via Capitano Sieli che collega la via Marsala con la via Virgilio. Parola adesso al Consiglio comunale.