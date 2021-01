Vaccini in base al Pil. Turano "stupito", Moratti precisa

20/01/2021 00:30:00

"Ho letto con stupore della proposta della collega assessora della Regione Lombardia Letizia Moratti di ripartizione dei vaccini in base al Pil regionale. Che dire... avevo difficoltà con lo slogan ‘prima il nord’ figuriamoci con prima i ricchi”, lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano commentando la lettera della vicepresidente e assessore al welfare della Lombardia al commissario Arcuri.

Anche Turano, così, partecipa al valzer delle polemiche su quanto avrebbe chiesto la neo assessora lombarda Letizia Moratti al commissario per l'emergenza Covid.

Il riferimento al Pil come uno dei criteri per la ripartizione delle dosi di vaccino anti-Covid suggeriti nella lettera al commissario Arcuri hanno innescato un dibattito politico e sono oggetto di una precisazione da parte dell'assessorato al Welfare della regione alla cui guida c'è Letizia Moratti che quella lettera ha scritto. La richiesta, si precisa, non è legata al concetto di "ricchezza", bensì alla richiesta di un' "accelerazione nella distribuzione dei vaccini in una Regione densamente popolata di cittadini e anche di imprese, che costituisce una dei principali motori economici del Paese". "Il concetto - spiegano ancora all'assessorato - non è quello di dare più vaccini alle Regioni più ricche" ma "se si aiuta la ripresa della Lombardia, si contribuisce in automatico alla ripresa dell'intero Paese".