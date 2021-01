"Disgusto e rabbia per quei rifiuti abbandonati in giro per Marsala"

20/01/2021 02:40:00

"Un senso di disgusto e di rabbia inenarrabili". E' quanto provoca la quantità di rifiuti abbandonati in giro per Marsala, e in particolare nelle strade secondarie, come ci racconta Francesco, un lettore che spesso percorre quelle strade con la sua mountain bike.

"Giro la città e le campagne in lungo e largo (soprattutto strade secondarie, magari non asfaltate) e posso testimoniare che la quantità di spazzatura abbandonata supera ogni limite immaginabile. Ogni volta torno a casa con un senso di disgusto e di rabbia inenarrabili. Peraltro la situazione peggiora di giorno in giorno" commenta descrivendo le foto sulla spazzatura che ha inviato alla redazione di Tp24 e che sono state scattate nella zona nord della città.

"Leggo una dichiarazione del Sindaco (che non conosco personalmente) secondo la quale la città sarà protagonista nel Mediterraneo. Ma protagonista di cosa? Del campionato di sporcizia? Del festival della spazzatura non raccolta? Prima di lanciare alti proclami bisognerebbe guardare il proprio orticello, curarlo e impegnarsi per farlo rispettare. Il mio non è null’altro che un invito ad agire al più presto, anche ad usare il pugno duro visto che l’inciviltà di una ristretta cerchia dei miei concittadini sta rendendo questa città ogni giorno più brutta e lontana dagli standard cui giustamente l’Amministrazione ambisce" conclude indignato Francesco.