Marsala. La passeggiata di un padre a Salinella, tra incuria e rifiuti

21/01/2021 19:35:00

Ancora cumuli di rifiuti nel parco di Salinella, a Marsala. Uno spettacolo vergognoso in quello che dovrebbe essere il polmone verde della città, e che si presenta sempre più abbandonato e maltrattato.

Le foto che arrivano in redazione le ha scattate un padre che alcuni giorni fa ha portato i bambini a fare una passeggiata al lungomare Salinella.

"Di discariche ne avremo incontrate almeno sei-sette, siamo tornati indietro e andati via, da una parte i fenicotteri, anatre, uccelli marini, dall'altra i rifiuti. Che citta' retrograda, ma io dico: perche' qua dura tutto cosi' poco? Che fine hanno fatto le telecamere che controllavano i varchi?"

La domanda non è fuori luogo, perchè si tratta di rifiuti portati lì, certamente, con le auto. "Non si parlava di altro tempo fa: segnali, telecamere etc, un altro po' e mettevano le guardie armate per vietare accesso alle auto, poi... Il nulla e si vede.. Ma fatemi il piacere citta' di pulcinella".