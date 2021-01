La Sigel con il successo su Montale si avvale del diritto a partecipare alla prossima serie A2

21/01/2021 18:07:00

La Sigel si afferma in casa contro Montale con i parziali qui descritti: [25/20; 17/25; 25/23; 25/23]. Qualche difficoltá qui e là come previsto alla vigilia del match, ma ha prevalso la maggior forza e la maggior tecnica delle locali che da ieri sera sono ufficialmente qualificate in Pool Promozione, in quanto Busto Arsizio in questo finale di regular-season non è nelle condizioni di raggiungere Ilaria Demichelis e compagne. Sale a trenta punti con questo recupero della terza giornata di ritorno la squadra allenata da Amadio ed è un gennaio veramente produttivo, dall’alto degli undici punti racimolati in quattro gare tra partite calendarizzate e recuperi. Migliori score tra le azzurre di casa li fanno registrare Giorgia Mazzon e Aurora Pistolesi con 15 stampi a testa. Prossimo impegno, 18^ e ultima giornata nel girone “B” di A2, al PalaConsolata quando domenica 24 gennaio alle ore 17.00 di scena vi sarà la sfida alla Green Warriors Sassuolo, quarta forza del campionato e che precede in classifica le lilybetane che sono attestate al quinto posto. All’andata a Marsala, un tie-break giocato tra i due sestetti con continui stravolgimenti al punteggio che ha premiato la formazione di Amadio.

Starting-six:

Montale deve fare a meno di Cioni, Cigarini, Aguero e Lancellotti e si presenta con le seguenti diagonali: Saccani/Botarelli; Blasi/Brina, Fronza/Gentili. Libero Bici.

Marsala in campo con lo stesso schieramento che ha battuto internamente Club Italia. Al palleggio Demichelis in diagonale con Mazzon, schiacciatrici Pistolesi e Gillis; centri Parini e Caruso, libero Vaccaro.

La Cronaca:

Botarelli si incarica del primo servizio ma in out: 1-0. Risponde Francesca Gentili in fast: 1-1. Passa avanti Montale con un bagher vincente di Blasi: 1-2. Pronta la replica di Marsala con un gran punto di Mazzon: 2-2. In seguito, timbri di Brina e Mazzon con le squadre incollate in avvio. Cambio-palla recuperato e dentro Mistretta per andare dalla linea dei nove metri al posto di Parini, che dopo qualche scambio, a un nuovo punto realizzato Marsala, torna in campo. Dal punto a muro di Demichelis Marsala si mette davanti prima 8-6 e poi 10-6. Mentre i punti del 13-8 e 14-8 (primo tempo) sono compiuti da Sveva Parini. Poi break di tre punti da parte di Montale e svantaggio accorciato: 14-11. Sul 15-12, dopo un nuovo punto modenese Daris Amadio chiama il discrezionale. Qualche scambio più avanti dentro Venturelli per Brina. Qualche errore di troppo nelle fila ospiti, aggiunto al nuovo primo tempo di Sveva Parini: 20-15 e time-out Montale voluto da Tamburello. Più avanti dentro l’attaccante Rubini per provare l’arrembaggio finale in cas Montale. La Sigel in questo finale è presa per mano da doppio un punto di Mazzon e la chiusura sul set è di Caruso con un attacco centrale che fissa il parziale sul 25-20 finale.

Comincia il secondo set e c’è subito l’errore al servizio marsalese di Sara Caruso. A pareggiare un muro di Demichelis: 1-1. Protagonista per Montale in questo avvio di secondo atto è Gentili che prima finalizza un attacco e poi realizza l’ace del 2-3. Sempre di un punto il vantaggio che vanta Montale su Marsala al passaggio del 5-6. Con un attacco centrale Parini mette giù la palla del pari: 6-6. La stessa centrale, a cambio-palla acquisito, lascia il posto a Caserta appositamente per andare alla battuta. Botarelli, dopo un gran scambio giocato dalle squadre, fa passare ancora Montale avanti. Pistolesi sottorete trova il punto del 8-8. Con Fronza incaricata del servizio break nerofucsia: 8-10 e Amadio è costretto a rifugiarsi in un time-out. Non va meglio neanche al passaggio del 11-12 con Blasi puntualmente incaricata del servizio, Montale vola sull’11-15 (si consuma il cambio Soleti al posto di Gillis). Marsala richiama il time-out, secondo ed ultimo di questo gioco. Al ritorno in campo, Montale farà ancora un altro punto quello del 11-16, poi Blasi effettua il servizio che si infrange sulla rete: 12-16. Punto di Botarelli e nuovamente -5: 12-17. Sul 12-18, a nuovo punto ospite, esce Demichelis per far posto alla compagna Colombano. Parini punto su primo tempo e qualche sbavatura di troppo tra le fila ospiti, Marsala rimonta e si porta a due incollature: 17-19. Ma nel finale doppio ace di Saccani, muro di Fronza e punto di Botarelli consegnano a Montale il secondo parziale per 17-25.

Nel terzo set le formazioni sono le stesse che hanno iniziato il match, il primo punto è di Montale. Poi la Sigel portata avanti da un doppio punto di Parini e dai punti di Gillis e Pistolesi va avanti prima 5-1 (time-out ospite) e addirittura 8-2 con un efficace turno al servizio della statunitense Gillis. Fronza e Gentili soprattutto sono le firmatarie della rimonta modenese: 9-9. Marsala come nel secondo set va sotto, prima per 13-11 e poi 14-12 (punto dell’opposto Botarelli). Caruso da speranza di recupero su fast: 13-15. Entra Mistretta alla battuta e Pistolesi decide così di salire in cattedra e firma il punto del 15-15, colpendo in diagonale con Blasi intontita dalla pallonata e che esce al posto di Pinali. Gioco interrotto per un minuto. Momento e giorno da ricordare per Alessandra Mistretta che compie il punto su ace che vale il sorpasso: 16-15. Il successivo scambio non viene giocato, perchè il secondo arbitro sig. Gaetano di Lamezia Terme (Catanzaro) ravvisa errore di formazione nel sestetto di casa, ma poi si ravvede dell’errore sulla chiamata e fa rigiocare lo scambio. Nel Montale ci saranno ancora momenti di estrema resistenza soprattutto con qualche muro indovinato e una Gentili immensa. Sul finale l’errore al servizio di Saccani, il punto di Mazzon e delle due centrali, prima Parini e poi Caruso, e Marsala vola al punto numero ventiquattro. Montale compie un punto su muro di Gentili. Ma Pistolesi sul 24-22 indovina un gran muro e porta Marsala sul 25-23. Due set a uno.

In avvio timbro di Brina iniziale, poi doppio punto di Gillis: 2-1. Mazzon e Pistolesi mettono la Sigel davanti (fa ingresso nuovamente Mistretta dalla linea dei nove metri), ma ancora Gentili a muro dimostra quanto sia ferrata nel fondamentale. Fatto sta che il match procede punto a punto fino al 11-11. In seguito, Brina, Fronza e un ace di Saccani portano Montale sul 14-18 (qui punto di Mazzon e in mezzo cambio di Soleti e fuori Pistolesi). Subito doppio punto in fast di Caruso, poi Mazzon e punto di Gillis, Marsala scappa sul 19-18. Mazzon e un punto di Demichelis di seconda fanno andare Marsala sul 22-20. Ci penseranno la neoentrata Rubini prima e poi Botarelli a far vivere un finale abbastanza incerto. Le panchine si affidano all’interruzione del gioco attraverso i time-out. Ma Pistolesi leva i carboni ardenti dal fuoco e compie il venticinquesimo punto: 25-23.

Le parole di Daris Amadio, allenatore della Sigel Marsala, nel consueto commento a caldo:

«Questa partita ha segnato l’arrivo del nostro primo obiettivo di stagione: partecipare alla Pool Promozione. Non ci siamo espressi come nostro solito, ma alle ragazze ho detto meglio accogliere una brutta vittoria giocando male che una sconfitta giocando bene. Va dato atto a Montale di essere venuto a giocarsi la partita a viso aperto, ma sapevamo che era una squadra in un momento di fiducia ed alla vigilia ero stato guardingo dal sottovalutare le emiliane.. Non credo abbiamo sofferto particolar modo il loro muro nonostante fosse alto, devo ammettere non l’ho trovato composto e lasciava l’opportunità di essere perforato»

Tabellino. Sigel Marsala Volley-Exacer Montale: 3-1 [25/20; 17/25; 25/23; 25/23]

Sigel Marsala Volley: Caruso 9, Demichelis 3, Gillis 13, Parini 9, Mazzon 15, Pistolesi 15, Vaccaro (L), Mistretta 2, Soleti, Caserta, Colombano. ne: Nonnati. Coach: Daris Amadio; Vice: Francesco Campisi. Ass. Maurizio Negro

Exacer Montale: Botarelli 20, Blasi 5, Gentili 14, Saccani 6, Brina 14, Fronza 12, Bici (L), Rubini 1, Venturelli, Pinali. Coach: Ivan Tamburello.

Arbitri: Fabio Scarfo’ di Reggio Calabria e Antonio Gaetano di Lamezia Terme (Catanzaro)

Note: partita giocata “a porte chiuse” per il rispetto delle norme anticontagio da SARS-CoV-2