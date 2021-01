Rapine a panifici, negozi, palestre. Arrestati ladri seriali a Trapani

22/01/2021 12:35:00

Avevano commesso diversi furti in esercizi commerciali, tra luglio ed ottobre 2020, i due ladri seriali arrestati lunedì sera dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.



In particolare, i malviventi avevano preso di mira alcuni panifici, negozi di articoli per la casa e l’infanzia, ma anche palestre e depositi di generi alimentari per distributori automatici.



Gli investigatori della Polizia di Stato, attraverso mirati servizi di appostamento ed un’attenta analisi delle telecamere delle zone interessate, li hanno individuati e segnalati all’Autorità Giudiziaria, per tutti gli episodi criminosi commessi.



Lunedì l’epilogo della vicenda quando ad entrambi è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura.

I due sono finiti in carcere.