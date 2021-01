Emanuela Loi, la nipote diventerà poliziotta 

23/01/2021 16:00:00

Si chiama Emanuela Loi, ha 28 anni e un sogno, diventare poliziotta come la zia Emanuela, morta il 19 luglio del 1992 in Via D'Amelio assieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri quattro colleghi che quel giorno facevano la scorta al magistrato.

La nipote vive a Monastir e vuole diventare poliziotta come il padre Marcello e come la zia. Il prossimo 27 gennaio, la 28enne nipote di Emanuela, inizierà il corso per agente della Polizia di Stato ad Alessandria.“Indossare la divisa sarà come continuare la missione che mia zia non riuscì a portare a termine - ha raccontato Emanuela a SardegnaLive - Credo nello Stato e nei valori della nostra Repubblica, sarò orgogliosa di coronare il mio sogno”.

«Credo di assomigliarle – racconta Emanuela –. Ho un sogno: indossare la divisa, ho studiato per raggiungere questo obiettivo, ci credo moltissimo. E sento di doverlo anche a lei». Il sogno si era fermato a un passo dal traguardo. Colpa della politica, che ha cambiato le carte in corsa lasciando sulla graticola lei e altri 454 aspiranti agenti: un emendamento della Lega dell’ex ministro dell’Interno Salvini, approvato dal precedente governo gialloverde, ha abbassato il limite di età a 26 anni (prima era 30) e richiesto il diploma di scuola superiore (prima bastava la licenza media). A tagliare fuori Emanuela – giudicata idonea come gli altri 454 – è l’età perché lei, che pure era ben piazzata nella graduatoria e dunque in pole position per una chiamata, ha già compiuto 26 anni. Una modifica recente della legge ha riaperto la strada per Emanuela che così potrà coronare il suo sogno.