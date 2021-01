Marsala, a Strasatti un tratto di Statale è ancora al buio

24/01/2021 00:20:00

E' ancora al buio, da quasi un anno, un lungo tratto di Statale in contrada Strasatti a Marsala. Diverse le segnalazioni a Tp24, su questo tratto molto trafficato che collega Marsala a Mazara e passa dalla popolosa contrada.

I cittadini della zona hanno sollecitato più volte al Comune il ripristino dell'illuminazione pubblica, fuori uso da quasi un anno. Circa 500 metri di strada totalmente al buio. Ma mai nessuno si è fatto vivo per risolvere il problema, nè la nuova nè la vecchia amministrazione. "In zona sono presenti incroci, un gran traffico veicolare, persone in bici che al buio rischiano la vita. Ci deve scappare il morto per risolvere il problema?" lamenta un lettore di Tp24.